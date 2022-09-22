Житель Башкирии избил супругу замком

14 июня этого года мужчина в тамбуре дома поссорился со своей женой. В порыве агрессии он схватил металлический замок и три раза ударил женщину по голове. Также он ударил головой супругу по лицу. У пострадавшей диагностировали раны, ссадины, кровоподтеки волосистой части головы, кровоподтеки лица. Женщине был причинен легкий вред здоровью.