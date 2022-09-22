В Башкирии мужчина попытался лишить родительских прав мать маленькой девочки

Мужчина заявил, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и не участвует в жизни дочери. Однако суд рассмотрел ситуацию со всех сторон и пришёл к выводу, что оснований для лишения родительских прав недостаточно. Женщина способна обеспечить воспитание и развитие своего ребёнка. Родственную связь с малышкой она не утратила.