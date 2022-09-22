В Башкирии прошло первенство Зауралья по боксу памяти Тухвата Аслаева

В Баймаке прошло Открытое первенство Зауралья по боксу памяти заслуженного учителя РСФСР и заслуженного учителя БАССР, профессора Тухвата Аслаева. Соревнования проводят с 1996 года.
Несколько лет состязания организовывали в Уфе, однако затем вновь вернули на родину. На нынешнее первенство приехали участники из разных городов Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей.
Всего участвовали более 60 детей разных возрастов и весовых категорий. На турнире можно было выполнить норматив кандидатов в мастера спорта и первого разряда.