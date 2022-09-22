Педагог из Башкирии выиграл конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы»

Когда ты едешь на конкурс такого уровня, то ты готовишься, борешься. Была уверенность, что я хорошо выступлю, потому что конкурсы городского и республиканского уровней дали мне возможность поверить в себя.

Мирас Ишдавлетов, учитель башкирского языка