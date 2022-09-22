Педагог из Башкирии выиграл конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы»

Учитель из Уфы стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Мероприятие прошло в рамках Года культурного наследия народов России впервые.
Цель конкурса – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение опыта преподавания этих предметов. Учитель башкирского языка Мирас Ишдавлетов стал финалистом конкурса, опередив более 60 педагогов со всей России. Финал конкурса прошел в Пятигорске, где участвовали представители более 30 языков народов России.