В Кигинском районе прошел форум «Территория женского счастья»

Лекции и мастер-классы. В Кигинском районе распахнула свои двери Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект представил выступления и консультации врачей, психологов, экспертов по ведению здорового образа жизни и красоты, менторов.

Гостями мероприятия стали более 600 человек. Слушательниц познакомили со способами безопасного похудения, принципами здорового питания, безупречного внешнего вида и счастливой семейной жизни. Также женщинам дали мастер-класс коучи, шеф-повара, фотографы и преподаватели танцев. А врачи провели консультации для взрослых и детей.

Каждая женщина, которая участвует в этом проекте, каждый район, который участвует в этом проекте, сами формируют повестку. Им интересно, а мы уже отвечаем их запросам.

Каринэ Хабирова
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