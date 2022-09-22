В Кигинском районе прошел форум «Территория женского счастья»

Лекции и мастер-классы. В Кигинском районе распахнула свои двери Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект представил выступления и консультации врачей, психологов, экспертов по ведению здорового образа жизни и красоты, менторов.
Гостями мероприятия стали более 600 человек. Слушательниц познакомили со способами безопасного похудения, принципами здорового питания, безупречного внешнего вида и счастливой семейной жизни. Также женщинам дали мастер-класс коучи, шеф-повара, фотографы и преподаватели танцев. А врачи провели консультации для взрослых и детей.