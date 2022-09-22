В Башкирии в сгоревшей квартире нашли два тела

Как сообщает МЧС региона, около шести часов вечера в службу спасения поступило сообщение о возгорании. На место происшествия прибыли 28 человек личного состава и 12 единиц техники. Локализовать пожар удалось в 17:37, а полностью ликвидировать – в 17:41.