Экипаж самолёта Салехард-Уфа сообщил о срабатывании сигнализации

Параметры работы двигателя и систем были в норме. В горизонтальном полёте сигнализация прекратилась. Экипаж принял решение следовать до аэродрома назначения. Посадка в Уфе в 19:05 прошла благополучно. После выполнения оценки технического состояния самолета и замены топливного фильтра левого двигателя он был допущен к дальнейшей эксплуатации.

Авиаинцидент