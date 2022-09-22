Экипаж самолёта Салехард-Уфа сообщил о срабатывании сигнализации

На борту самолёт Салехард-Уфа зафиксировали срабатывание сигнализации. Об этом сообщает телеграмм-канал «Авиаинцидент».

Фото №1 - Экипаж самолёта Салехард-Уфа сообщил о срабатывании сигнализации

20 сентября в наборе высоты в течение 26 минут произошло срабатывание предупреждающего сигнала о том, что на борту засорился топливный фильтр левого двигателя.

Экипаж принял решение следовать до аэропорта в соответствии с планом.

Параметры работы двигателя и систем были в норме. В горизонтальном полёте сигнализация прекратилась. Экипаж принял решение следовать до аэродрома назначения. Посадка в Уфе в 19:05 прошла благополучно. После выполнения оценки технического состояния самолета и замены топливного фильтра левого двигателя он был допущен к дальнейшей эксплуатации.

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