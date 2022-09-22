Экипаж самолёта Салехард-Уфа сообщил о срабатывании сигнализации
На борту
самолёт Салехард-Уфа зафиксировали срабатывание сигнализации. Об этом сообщает
телеграмм-канал «Авиаинцидент».
20 сентября
в наборе высоты в течение 26 минут произошло срабатывание предупреждающего
сигнала о том, что на борту засорился топливный фильтр левого двигателя.
Экипаж
принял решение следовать до аэропорта в соответствии с планом.
Параметры работы двигателя и систем были в норме. В горизонтальном полёте сигнализация прекратилась. Экипаж принял решение следовать до аэродрома назначения. Посадка в Уфе в 19:05 прошла благополучно. После выполнения оценки технического состояния самолета и замены топливного фильтра левого двигателя он был допущен к дальнейшей эксплуатации.