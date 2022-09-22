В Уфе на трех участках зафиксировали утечку из труб

Пресс-служба предприятия «Уфаводоканал» сообщила об утечке из труб. Прорыв произошёл как минимум на трёх участках.
В Черниковке на время устранения последствий коммунальной аварии без воды остались жилые дома по адресам: улица Кольцевая, дома 107/1 и 111, Герцена, 50, а также ЦТП №641.
Из-за утечки на улице Хадии Давлетшиной воду перекрыли в близлежащем доме №16/1.
На улице Мингажева на период восстановительных работ под отключение попали дома № 156, 158, многоэтажки по адресам Революционная, 165 и 167/3, пять общежитий аграрного университета, ЦТП №747.