Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» признался, что давал взятку за военный билет

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признал свою вину в даче взятки для получения военного билета. Сегодня в Ленинском районном суде Уфы начали рассмотрение уголовного дела в отношении хоккеиста.

После оглашения обвинения выяснилось, что за взятку Лукин не только пытался избежать службы в армии, но и без экзаменов получить водительское удостоверение. В связи с тем, что никто из вызванных свидетелей не явился на заседание, оно получилось непродолжительным. Следующее назначено на 28 сентября.

Лукин принял решение, что не будет скрывать какие-то обстоятельства. Полностью расскажет обо всем. В связи с этим он активно сотрудничал со следствием на протяжении всего периода расследования. Сообщил о совершенном преступлении добровольно.

Сергей Кожевников, адвокат Владислава Лукина
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