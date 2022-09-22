Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» признался, что давал взятку за военный билет

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин признал свою вину в даче взятки для получения военного билета. Сегодня в Ленинском районном суде Уфы начали рассмотрение уголовного дела в отношении хоккеиста.

После оглашения обвинения выяснилось, что за взятку Лукин не только пытался избежать службы в армии, но и без экзаменов получить водительское удостоверение. В связи с тем, что никто из вызванных свидетелей не явился на заседание, оно получилось непродолжительным. Следующее назначено на 28 сентября.