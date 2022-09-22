В Уфе завершился чемпионат Башкирии по грэпплингу

В Уфе завершился чемпионат Башкортостана по спортивной борьбе грэпплинг. В них приняли участие 120 спортсменов старше 18 лет из 14 клубов нашего региона. Борцы были разделены на восемь весовых категорий. Где-то шли круговые схватки, за победу в других весах боролись и около двадцати спортсменов. 

У меня было пять схваток. Предпоследнюю запомнил сильно, работал на выдохе, сила духа уже в конце помогла. Финал вышел очень легко, я забрал приём болевой на руку и победил.

Артур Гареев, победитель чемпионата РБ по спортивной борьбе грэпплинг

Спортсмены, завоевавшие серебряные и золотые медали турнира попали в сборную республики. Она будет готовиться к чемпионату ПФО. Он состоится уже 8-9 октября в Димитровграде. Туда отправится около 30 борцов из Башкортостана. Тех, кто проявит себя на чемпионате ПФО лучше всех, ждёт поездка на чемпионат России в Дагестан.

Нужно очень хорошо подготовиться, пройти лагерь сборов после соревнований. Место, где будет проходить, сложное, каждый второй – это чемпион России, каждый первый – чемпион мира.

Арсен Зинатуллин, куратор ПФО по спортивной борьбе грэпплинг
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ