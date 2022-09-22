В Уфе завершился чемпионат Башкирии по грэпплингу

В Уфе завершился чемпионат Башкортостана по спортивной борьбе грэпплинг. В них приняли участие 120 спортсменов старше 18 лет из 14 клубов нашего региона. Борцы были разделены на восемь весовых категорий. Где-то шли круговые схватки, за победу в других весах боролись и около двадцати спортсменов.

У меня было пять схваток. Предпоследнюю запомнил сильно, работал на выдохе, сила духа уже в конце помогла. Финал вышел очень легко, я забрал приём болевой на руку и победил.

Спортсмены, завоевавшие серебряные и золотые медали турнира попали в сборную республики. Она будет готовиться к чемпионату ПФО. Он состоится уже 8-9 октября в Димитровграде. Туда отправится около 30 борцов из Башкортостана. Тех, кто проявит себя на чемпионате ПФО лучше всех, ждёт поездка на чемпионат России в Дагестан.