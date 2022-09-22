В Госсобрании Башкирии прошло первое пленарное заседание осенней сессии

Одиноким пенсионерам продлят льготу по платежам за капремонт, а сироты смогут получить сертификаты на приобретение собственного жилья. На первом пленарном заседании осенней сессии депутаты Госсобрания обсудили более 40 вопросов. Около половины из них были связаны с проектами республиканских законов.

На первом заседании осенней сессии депутаты башкирского парламента обсудили более 40 важных вопросов и законопроектов. Поддержка малого и среднего бизнеса, автодороги, дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей без попечения родителей. Выпускники приютов получат сертификаты, благодаря которым смогут купить квартиру в любой точке республики.

Сертификат, который даст возможность выбрать в том или ином городе или районе жильё исходя из 33 квадратных метров на человека. Можно будет добавить к этому сертификату или материнский капитал или льготную ипотеку. То есть, соответственно, можно не однокомнатную, а если есть ребёнок, можно уже двухкомнатную взять. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

В зависимости от рыночной стоимости жилья сумма сертификата будет достигать 2,5 миллионов рублей. В перспективе этот законопроект может быть распространён и на семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Обсудили депутаты и изменения в закон о бюджете республики на текущий и следующие два года. В 2022-м доходная часть казны региона составит 272 миллиарда рублей, расходы будут равны 296 миллиардам.

Увеличиваются все статьи бюджета и все социальные субъекты, рост идёт и по дорожному фонду на 3 миллиарда рублей. Это связано с тем, что из РФ мы получили 7,4 миллиарда рублей инфраструктурный бюджетный кредит. И увеличивается дефицит. Это связано с получением инфраструктурного бюджетного кредита объёмом более 24 миллиардов рублей на сегодняшний день. Рида Субханкулова, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан

В окончательном чтении приняты законопроекты о наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями, о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. К слову, одинокие пенсионеры продолжат оплачивать капремонт со скидкой или не платить вовсе в зависимости от возраста. Льготу продлили до 2024 года.

То есть согласно этому закону, для пенсионеров, которые достигли возраста 70 лет и старше, капремонт сохраняется в размере 50%. Кому 80 лет и старше – на 100%. Юнир Кутлугужин, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан /КПРФ/

Понятие «геопарк» теперь определено законом, как и регламент его создания и порядок утверждения границ. Это поможет в развитии территорий, инфраструктуры геопарков и привлечении туристов. В ходе правительственного часа парламентарии заслушали доклад о готовности жилищного фонда и коммунального комплекса к отопительному сезону.