В Госсобрании Башкирии прошло первое пленарное заседание осенней сессии

Одиноким пенсионерам продлят льготу по платежам за капремонт, а сироты смогут получить сертификаты на приобретение собственного жилья. На первом пленарном заседании осенней сессии депутаты Госсобрания обсудили более 40 вопросов. Около половины из них были связаны с проектами республиканских законов.
На первом заседании осенней сессии депутаты башкирского парламента обсудили более 40 важных вопросов и законопроектов. Поддержка малого и среднего бизнеса, автодороги, дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей без попечения родителей. Выпускники приютов получат сертификаты, благодаря которым смогут купить квартиру в любой точке республики.
В зависимости от рыночной стоимости жилья сумма сертификата будет достигать 2,5 миллионов рублей. В перспективе этот законопроект может быть распространён и на семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Обсудили депутаты и изменения в закон о бюджете республики на текущий и следующие два года. В 2022-м доходная часть казны региона составит 272 миллиарда рублей, расходы будут равны 296 миллиардам.
В окончательном чтении приняты законопроекты о наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями, о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. К слову, одинокие пенсионеры продолжат оплачивать капремонт со скидкой или не платить вовсе в зависимости от возраста. Льготу продлили до 2024 года.
Понятие «геопарк» теперь определено законом, как и регламент его создания и порядок утверждения границ. Это поможет в развитии территорий, инфраструктуры геопарков и привлечении туристов. В ходе правительственного часа парламентарии заслушали доклад о готовности жилищного фонда и коммунального комплекса к отопительному сезону.
Согласно ещё одному закону, который приняли депутаты Госсобрания, Конституционный суд Башкортостана будет упразднён. Его полномочия прекратятся 31 декабря текущего года. Вместо него в республике планируется создать Конституционный совет, деятельность которого будет регламентирована отдельным законом.