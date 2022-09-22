Радий Хабиров встретился с делегацией Королевства Бахрейн

Глава Башкортостана сегодня встретился с делегацией Королевства Бахрейн под руководством шейха, президента Высшего совета по делам ислама Абдулрахмана бин Мохаммеда Аль-Халифы. Стороны говорили о развитии двусторонних  торгово-экономических и гуманитарных связей.

В Уфе шейх принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике уделяют большое внимание укреплению межконфессионального согласия и развитию традиционного ислама. Башкирские деятели религиозного образования внесли заметный вклад в развитие российской богословской школы, сказал Радий Хабиров

Как вы знаете, с арабским миром Башкортостан связывает и память о первом полномочном представителе Советской России на Ближнем Востоке, уроженце Башкортостана Кариме Хакимове. В этом году мы приступаем к созданию мемориального музея в его честь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с делегацией Королевства Бахрейн

Мне очень приятно в очередной раз побывать в Башкортостане, лично встретиться с вами и нашими братьями-мусульманами. С каждым новым визитом мы видим процветание республики. И в этом чувствуется ваше личное участие.

Абдулрахман бин Мохаммед Аль-Халифа, президент Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн
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