Радий Хабиров встретился с делегацией Королевства Бахрейн

Мне очень приятно в очередной раз побывать в Башкортостане, лично встретиться с вами и нашими братьями-мусульманами. С каждым новым визитом мы видим процветание республики. И в этом чувствуется ваше личное участие.

Абдулрахман бин Мохаммед Аль-Халифа, президент Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн