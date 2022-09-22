Радий Хабиров встретился с делегацией Королевства Бахрейн

Глава Башкортостана сегодня встретился с делегацией Королевства Бахрейн под руководством шейха, президента Высшего совета по делам ислама Абдулрахмана бин Мохаммеда Аль-Халифы. Стороны говорили о развитии двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей.
В Уфе шейх принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике уделяют большое внимание укреплению межконфессионального согласия и развитию традиционного ислама. Башкирские деятели религиозного образования внесли заметный вклад в развитие российской богословской школы, сказал Радий Хабиров