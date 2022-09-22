В Уфе открыли новый корпус Российского исламского университета

Глава Республики Башкортостан поздравил мусульман с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и с 40-летием на посту верховного муфтия Талгата Таджуддина. В Уфе прошла международная научно-практическая конференция, посвященная этим событиям. Сегодня также торжественно был открыт новый корпус Российского исламского университета ЦДУМ России.
Святые слова в святом месте. Открытие новых корпусов Российского исламского университета событие долгожданное. Студенты смогут получать религиозные знания в комфортных классах с современным оборудованием. Спальные места рассчитаны для более 100 шакирдов.
В церемонии открытия корпуса университета принял участие глава республики. Радий Хабиров поздравил мусульман с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией, а Верховного муфтия Талгата Таджуддина – с круглой датой.
Глава республики осмотрел новый корпус университета – он уже готов к приему студентов. Экскурсия прошла по классам, посетили зону отдыха и спальные комнаты. Открытие корпуса произошло в единый день с важным для мусульман событием – проведением конференции международного уровня. Диалог и сотрудничество – главная тема мероприятия. Распоряжение о проведении мероприятия, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в нашей стране было подписано президентом России Владимиром Путиным.
В Башкортостане живут в дружбе представители более 100 народов и традиционных конфессий. Исламский праздник объединил духовных лидеров разных религий. Единение приобретает сегодня особый смысл.
На конференцию, посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и 40-летию на посту Верховного муфтия Талгата Таджуддина, съехались духовные лидеры из более чем 20 зарубежных стран. Специальная военная операция, борьба с фашизмом – темы, которые невозможно обойти, обсуждая религиозные постулаты.
В республике сегодня насчитывается порядка 1400 мечетей. С каждым годом их становится больше. Изучать религию невозможно заставить, это система взглядов, готовность к которой зреет прежде всего в духовной составляющей человека.