В Уфе открыли новый корпус Российского исламского университета

Глава Республики Башкортостан поздравил мусульман с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и с 40-летием на посту верховного муфтия Талгата Таджуддина. В Уфе прошла международная научно-практическая конференция, посвященная этим событиям. Сегодня также торжественно был открыт новый корпус Российского исламского университета ЦДУМ России.

Святые слова в святом месте. Открытие новых корпусов Российского исламского университета событие долгожданное. Студенты смогут получать религиозные знания в комфортных классах с современным оборудованием. Спальные места рассчитаны для более 100 шакирдов.

Много людей хотят получить исламские знания, открытие корпуса как раз открывает нам новые возможности. Студенты будут проживать и обучаться. И преподаватели будут тоже здесь жить. Ринат Нуриаслямов, заместитель декана теолого-педагогического факультета Российского исламского университета ЦДУМ России

В церемонии открытия корпуса университета принял участие глава республики. Радий Хабиров поздравил мусульман с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией, а Верховного муфтия Талгата Таджуддина – с круглой датой.

В новых корпусах университета продолжится традиция знаменитого медресе «Галия». В нем учились многие выдающиеся деятели: первый муфтий республики Мансур Халиков, первый полномочный представитель советской России в арабских странах Карим Хакимов. В этих учебных корпусах будущие богословы, просветители будут получать классическое духовное образование с опорой на традиции ислама. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики осмотрел новый корпус университета – он уже готов к приему студентов. Экскурсия прошла по классам, посетили зону отдыха и спальные комнаты. Открытие корпуса произошло в единый день с важным для мусульман событием – проведением конференции международного уровня. Диалог и сотрудничество – главная тема мероприятия. Распоряжение о проведении мероприятия, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в нашей стране было подписано президентом России Владимиром Путиным.

Оно попало в исторический момент, в переломный момент в мире, когда религия должна быть рядом с обществом. И несмотря на то, что у нас много разных религий, они должны быть едины. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике

В Башкортостане живут в дружбе представители более 100 народов и традиционных конфессий. Исламский праздник объединил духовных лидеров разных религий. Единение приобретает сегодня особый смысл.

У нас все смобилизовано. И решимости, и мужества, как нашим предкам хватило отражать нашествия каждое столетие, для нас это не впервые. Есть все, чем можно ответить врагу, Даджжалю, Антихристу и его прихвостням прямо у него дома. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

Сегодняшнее мероприятие можно посвятить поддержке президента страны, нашей российской армии и поддержке Радия Хабирова. Николай, епископ Салаватский и Кумертауский

На конференцию, посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и 40-летию на посту Верховного муфтия Талгата Таджуддина, съехались духовные лидеры из более чем 20 зарубежных стран. Специальная военная операция, борьба с фашизмом – темы, которые невозможно обойти, обсуждая религиозные постулаты.

Они объявили военную операцию, чтобы защитить свои земли. И защитить русских в Донбассе и Луганске. Мы поддерживаем главнокомандующего России и россиян. Готовы поддерживать и дальше. Зухейр Аль-Хейр Аль-Джуайд, депутат парламента Ливана, председатель партии «Исламский фронт»