В Уфе завершился открытый республиканский турнир по кикбоксингу памяти Елены Логунковой

Эти соревнования открыли новый спортивный сезон и являлись подготовительным стартом перед формированием сборной команды Башкортостана по кикбоксингу. В этом году спортсмены будут отбираться в сборную на чемпионатах и первенствах Республики в Туймазах и Сибае. Эти турниры пройдут в октябре и ноябре.

На этот турнир приезжают ребята разного квалификационного уровня, можно отметить перспективных ребят, есть и новички, тем этот турнир и знаменателен.

Константин Шестаков, президент Федерации кикбоксинга Республики Башкортостан

На соревнованиях по кикбоксингу собрались около 250 участников из четырёх регионов страны –  Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из Уфы – 66 наград. Второе место в общем зачёте у бойцов из Учалов, третью строчку завоевали представители Туймазов.

Фото №1 - В Уфе завершился открытый республиканский турнир по кикбоксингу памяти Елены Логунковой

Я начал заниматься с первого класса, на самообороне изначально был зациклен, а уже затем стал сильнее. Теперь сам могу нападать, но не буду.

Инель Рахматуллин, серебряный призёр соревнований

В апреле поехал на Россию в Барнаул, стал призёром, провёл три боя и в полуфинале проиграл.

Давид Лаптев, участник соревнований
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