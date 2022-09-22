В Уфе завершился открытый республиканский турнир по кикбоксингу памяти Елены Логунковой

Эти соревнования открыли новый спортивный сезон и являлись подготовительным стартом перед формированием сборной команды Башкортостана по кикбоксингу. В этом году спортсмены будут отбираться в сборную на чемпионатах и первенствах Республики в Туймазах и Сибае. Эти турниры пройдут в октябре и ноябре.