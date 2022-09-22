В Уфе завершился открытый республиканский турнир по кикбоксингу памяти Елены Логунковой

Эти соревнования открыли новый спортивный сезон и являлись подготовительным стартом перед формированием сборной команды Башкортостана по кикбоксингу. В этом году спортсмены будут отбираться в сборную на чемпионатах и первенствах Республики в Туймазах и Сибае. Эти турниры пройдут в октябре и ноябре.
На соревнованиях по кикбоксингу собрались около 250 участников из четырёх регионов страны – Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из Уфы – 66 наград. Второе место в общем зачёте у бойцов из Учалов, третью строчку завоевали представители Туймазов.