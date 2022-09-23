Спасатели Уфы помогли 4-летней девочке, попавшей в беду

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сообщила о том, что спасатели пришли на помощь 4-летнему ребёнку.
22 сентября в службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что пальчик её маленькой дочки застрял в отверстии пластиковой игрушки. Родители пытались самостоятельно помочь ребёнку, но потерпели неудачу.
Спасателям же удалось легко вытащить руку девочки из западни – они перекусили пластиковые элементы игрушки слесарным инструментом. Помощь врачей ребёнку не потребовалась.