Спасатели Уфы помогли 4-летней девочке, попавшей в беду

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сообщила о том, что спасатели пришли на помощь 4-летнему ребёнку.

22 сентября в службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что пальчик её маленькой дочки застрял в отверстии пластиковой игрушки. Родители пытались самостоятельно помочь ребёнку, но потерпели неудачу.