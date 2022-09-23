Премьера фэнтези «Красная Шапочка» и мастер-класс для телеведущих: в Уфу приехала Лина Арифуллина

Конечно, очень волнительно: во-первых, премьера, во-вторых, я нахожусь в другом городе, в Уфе, в моем родном городе, безумно близком мне и приятном. Я всегда делаю свои проекты в целях воспитания и просвещения. Это немного другой формат, это кино, и для меня очень важно, как это воспримут дети. Оно получилось очень сильным, ярким, интересным. Я надеюсь, все почувствуют то, что мы вложили в это кино.

Лина Арифуллина, продюсер