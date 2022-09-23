Премьера фэнтези «Красная Шапочка» и мастер-класс для телеведущих: в Уфу приехала Лина Арифуллина

Сегодня в Уфе состоялась премьера российского фэнтези «Красная Шапочка». Режиссером-постановщиком новой экранизации является Лина Арифуллина. Известный продюсер решила переосмыслить популярную сказку.
В новой кинокартине Красная Шапочка не хочет печь пирожки, а желает сражаться с волками. Это своего рода приквел знаменитого произведения Шарля Перро, который рассказывает о том, как девочка узнала тайну своего рождения и нашла свое предназначение в жизни. Среди первых зрителей сегодняшней премьеры были воспитанники детских домов.
Сегодня же Лина Арифуллин провела мастер-класс для журналистов и телеведущих нашей телерадиокомпании. Известный продюсер рассказала о секретах работы в кадре, технологиях привлечения внимания аудитории и других аспектах работы на телевидении.