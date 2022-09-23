Премьера фэнтези «Красная Шапочка» и мастер-класс для телеведущих: в Уфу приехала Лина Арифуллина

Сегодня в Уфе состоялась премьера российского фэнтези «Красная Шапочка». Режиссером-постановщиком новой экранизации является Лина Арифуллина. Известный продюсер решила переосмыслить популярную сказку.

В новой кинокартине Красная Шапочка не хочет печь пирожки, а желает сражаться с волками. Это своего рода приквел знаменитого произведения Шарля Перро, который рассказывает о том, как девочка узнала тайну своего рождения и нашла свое предназначение в жизни. Среди первых зрителей сегодняшней премьеры были воспитанники детских домов.

Конечно, очень волнительно: во-первых, премьера, во-вторых, я нахожусь в другом городе, в Уфе, в моем родном городе, безумно близком мне и приятном. Я всегда делаю свои проекты в целях воспитания и просвещения. Это немного другой формат, это кино, и для меня очень важно, как это воспримут дети. Оно получилось очень сильным, ярким, интересным. Я надеюсь, все почувствуют то, что мы вложили в это кино.

Лина Арифуллина, продюсер
Фото №1 - Премьера фэнтези «Красная Шапочка» и мастер-класс для телеведущих: в Уфу приехала Лина Арифуллина

Я очень рада, что у меня есть такая возможность – посмотреть премьеру здесь, вместе с вами, а самое главное – с автором идеи этого фильма и главным продюсером Линой Арифуллиной. Я благодарна вам за то, что в этот важный для вас и вашей команды день вы решили быть здесь, с нами.  

Каринэ Хабирова

Сегодня же Лина Арифуллин провела мастер-класс для журналистов и телеведущих нашей телерадиокомпании. Известный продюсер рассказала о секретах работы в кадре, технологиях привлечения внимания аудитории и других аспектах работы на телевидении.

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