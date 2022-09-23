Жители Башкирии избили до смерти и утопили знакомого

В Башкирии перед судом предстанут два жителя Благовещенского района 22 и 18 лет. Их обвинили в убийстве 45-летнего мужчины, который ранее считался без вести пропавшим.

Как выяснили следователи, в ночь с 31 октября на 1 ноября прошлого года трое мужчин проводили время за распитием алкогольных напитков. В один момент между собутыльниками произошла ссора. Во время конфликта друзья избили товарища руками и ногами по голове и другим частям тела, а после задушили.

После этого мужчины спрятали тело убитого за мусорными баками, а на следующий день вывезли к реке Белой и утопили. Они заплыли на лодке на середину водоёма, привязали к телку камень и выбросили в воду. Тело погибшего вскоре нашли водолазы.