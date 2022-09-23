В Уфе спасенный из пожара пенсионер погиб на руках врачей

В Уфе в многоэтажном доме по улице Красина произошёл крупный пожар. В инциденте погиб 85-летний мужчина.

Около пяти часов утра 22 сентября поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые зафиксировали возгорание на 6 этаже. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В сгоревшей квартире нашли 85-летнего мужчину, которого экстренно передали медикам. К сожалению, через 15 минут врачи констатировали смерть пострадавшего. Причина пожара устанавливается.