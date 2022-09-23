Жителей Уфы предупреждают о рассылке липовых квитанций

В этих «квитанциях» указана возможность оплаты технического обслуживания газового оборудования. Однако бланк поступает не от официального поставщика газа, а якобы от компании, расположенной в другом регионе. Документ похож на привычную платежную квитанцию с реквизитами и номером лицевого счета. Но в ней есть пункт о том, что настоящая квитанция не является платежным документом для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.