Жителей Уфы предупреждают о рассылке липовых квитанций

Пресс-служба МВД по Башкирии предупреждает жителей Уфы о рассылке липовых квитанций об оплате газового оборудования.

Фото №1 - Жителей Уфы предупреждают о рассылке липовых квитанций

В этих «квитанциях» указана возможность оплаты технического обслуживания газового оборудования. Однако бланк поступает не от официального поставщика газа, а якобы от компании, расположенной в другом регионе. Документ похож на привычную платежную квитанцию с реквизитами и номером лицевого счета. Но в ней есть пункт о том, что настоящая квитанция не является платежным документом для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

Квитанция является офертой – предложением заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и воспользоваться услугами организации. Вследствие этого, при оплате данного предложения, потребители присоединяются к договору публичной оферты и физический договор будет заключен непосредственно при оказании услуг.

пресс-служба МВД по РБ 
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