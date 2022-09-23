В Стерлитамаке начал работу новый центр позитронно-эмиссионной томографии

Радий Хабиров дал старт работе нового центра позитронно-эмиссионной томографии в Стерлитамаке. Новейшие технологии позволят врачам как можно раньше выявлять новообразования и проводить лечение максимально эффективно. Услуги в медцентре пациенты будут получать бесплатно. Диагностику проводят с помощью радиофармпрепаратов, которые производятся в республике.

Радиофармпрепараты вводятся пациенту при исследовании, после распределения они обладают избирательной активностью, особенно там, где идет опухолевой процесс. Это позволяет нам определить ранние стадии опухоли, еще на доклиническом этапе, когда нет симптомов.

Виктория Назмиева, главный врач центра «ПЭТ-технолоджи»

Радий Хабиров осмотрел приёмные, процедурные и диагностические кабинеты, а также пообщался со специалистами. Первый центр позитронно-эмиссионной томографии начал работать в Уфе в 2014 году. А в мае 2019 года на «Инвестчасе» одобрили проект группы компаний «МедИнвестГрупп» по созданию аналогичного комплекса в Стерлитамаке. Объём вложений составил 220 млн. рублей. Башкортостан – единственный кроме Москвы регион России, где работают два таких центра.

Раньше все пациенты вынуждены были приезжать для проведения таких исследований в Уфу. А теперь в южной части Башкортостана появился свой современный диагностический комплекс. Это очень точное оборудование – то, что называется высокотехнологичной медициной. Мы очень признательны компании «МедИнвестГрупп» и инициатору этого проекта Виктору Владимировичу Харитонину. Вместе с ним думаем о дальнейших планах сотрудничества, в числе которых – второй этап проекта по созданию в Стерлитамаке высокотехнологичного лечебного центра.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Оборудования более высокого качества пока не существует. На сегодня Башкортостан является для нас фарпостом не только для диагностики, но с точки зрения производства фармпрепаратов.

Сергей Нотов, президент группы компаний «Мединвестгрупп»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ