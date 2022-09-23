В Стерлитамаке начал работу новый центр позитронно-эмиссионной томографии

Раньше все пациенты вынуждены были приезжать для проведения таких исследований в Уфу. А теперь в южной части Башкортостана появился свой современный диагностический комплекс. Это очень точное оборудование – то, что называется высокотехнологичной медициной. Мы очень признательны компании «МедИнвестГрупп» и инициатору этого проекта Виктору Владимировичу Харитонину. Вместе с ним думаем о дальнейших планах сотрудничества, в числе которых – второй этап проекта по созданию в Стерлитамаке высокотехнологичного лечебного центра.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан