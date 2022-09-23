В Стерлитамаке начал работу новый центр позитронно-эмиссионной томографии

Радий Хабиров дал старт работе нового центра позитронно-эмиссионной томографии в Стерлитамаке. Новейшие технологии позволят врачам как можно раньше выявлять новообразования и проводить лечение максимально эффективно. Услуги в медцентре пациенты будут получать бесплатно. Диагностику проводят с помощью радиофармпрепаратов, которые производятся в республике.
Радий Хабиров осмотрел приёмные, процедурные и диагностические кабинеты, а также пообщался со специалистами. Первый центр позитронно-эмиссионной томографии начал работать в Уфе в 2014 году. А в мае 2019 года на «Инвестчасе» одобрили проект группы компаний «МедИнвестГрупп» по созданию аналогичного комплекса в Стерлитамаке. Объём вложений составил 220 млн. рублей. Башкортостан – единственный кроме Москвы регион России, где работают два таких центра.