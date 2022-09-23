В Башкирии бездомная пьющая мать оставила двух детей в приюте

В Караидельском районе суд рассмотрел заявление о лишении родительских прав 33-летней местной жительницы.
Женщина не имеет постоянного места жительства и нигде не работает, поэтому она поместила двух маленьких детей в социальный приют. Она полностью самоустранилась от их воспитания. До этого она никак не заботилась об их психологическом и физическом здоровье.
Более трёх месяцев женщина не навещала детей в социальном учреждении и попыток вернуть их не предпринимала. Суд решил лишить её родительских прав.