В Уфе проходит фестиваль ГТО среди кадетских классов

Готов к труду и обороне. Сегодня в Уфе проходит фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди кадетских классов республики. Всего на турнир заявились 18 команд из Дюртюлинского, Иглинского и Куюргазинского районов, Мелеуза, Стерлитамака, Уфы и не только.

Участники фестиваля соревновались в стрельбе из электронного оружия, в беге на 2000 метров, в прыжках в длину и других упражнениях. Нормативы ГТО воспитанники кадетских классов сдают ежегодно, а некоторые даже выступали на всероссийской спартакиаде комплекса ГТО среди школьников.

Я бы хотела побить рекорд своих прыжков с места – 2,44 м, отжаться без учета времени – 120 раз. Это можно сделать. Карина Маткурбанова, участница спортивного фестиваля

Проведением таких мероприятий мы показываем, что это действительно нужное мероприятие. Ильдус Макулов, председатель совета региональной Общественной организации ветеранов и военнослужащих запаса пограничных войск в Республике Башкортостан

Также участники фестиваля присутствовали на открытии мемориальной доски Мусе Богданову. Воспитанник уфимского «Динамо» Муса Нигматуллович – мастер спорта по биатлону, семикратный чемпион республики, участник Великой Отечественной войны. Он до последних дней жизни работал инструктором по военно-прикладным видам спорта.