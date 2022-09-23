В Уфе состоялся митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!»

В Уфе состоялся митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!». Мероприятие прошло на площади конгресс-холла «Торатау», где собралось свыше 20 тысяч человек.

Митинг-концерт объединил молодежь, представителей бизнеса, пожилых людей, студентов, которые пришли поддержать и выразить свою гражданскую позицию.

«Сегодня по всей нашей большой стране проходят митинги в поддержку референдумов, которые дадут возможность жителям четырех территорий — это Донецкая, Луганская народные республики, Херсон и Запорожье — выразить свое право быть в составе Российской Федерации, быть под защитой нашего государства. – выступила со словами поддержки депутат Госдумы РФ, представитель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.