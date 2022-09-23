В Уфе под снос попали 198 объектов в связи с реконструкцией улицы

В Уфе приступили к сносу домов и коммерческих объектов из-за реконструкции улицы Пугачева. В администрации города отмечают, что все работы проводятся законно, а собственникам зданий выплатят компенсации.

Под снос попали 198 объектов, которые принадлежат 441 собственнику. В настоящее время специалисты оценивают рыночную стоимость зданий и участков.



Подчеркивается, что вопрос с компенсацией решается с каждым владельцем персонально. На 23 сентября соглашения подписали уже 113 человек. Всего им выплатят около 362 млн рублей.