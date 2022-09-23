В Уфе митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» собрал 20 тысяч зрителей

Я назову три фамилии: Максим Серафимов – русский, Тамерлан Ильгамов – башкир, Игорь Насибуллин – удмурт. Это три совсем молодых парня, три Героя России. Все они награждены посмертно. Мы гордимся ребятами и будем свято хранить вечную память о них. Всегда будем заботиться о родных и близких наших бойцов, которые выполняют свой воинский долг. В эти дни идут референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий принимают важное, историческое решение – быть вместе с Россией. И мы с вами собрались здесь для того, чтобы поддержать их. Сказать, что мы ждём их в большую семью народов нашей великой России. Дорогие друзья! Я твёрдо верю, что наше дело правое и мы победим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан