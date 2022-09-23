В Уфе митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» собрал 20 тысяч зрителей
Сегодня на
площади перед Конгресс-холлом «Торатау» прошел митинг-концерт в поддержку
инициативы о проведении референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках,
а также Херсонской и Запорожской областях. Порядка 20 тысяч жителей Башкортостана собрались, чтобы выразить свою поддержку народу Донбасса и курсу Президента
страны.
Концерт-митинг на площади перед Конгресс-холлом «Торатау»
едва вместил всех желающих. 20 тысяч жителей республики собрались, чтобы
выразить поддержку ДНР и ЛНР, а также населению
Запорожской и Херсонской областей. Сегодня там стартовали референдумы о
вхождении в состав России. Решение, от которого во многом зависит будущее.
Референдум
о вхождении в состав Российской Федерации – это юридическая сторона вопроса. А волеизъявление
народа – самое главное. Вы поймите правильно, находясь под гнетом и
прессингом Киевских властей, они устали.
Валерий Черный, председатель Союза пограничников Республики Башкортостан «Стражи границы»
Там
тоже мирные люди, которые хотят жить под мирным небом. Восемь лет они жили без
мира, в войне. Им очень тяжело, детям тяжело.
Гульшат Насенник
Если
вопрос стоит в том, поддерживаю ли я, то да, я поддерживаю. Людей не нужно
бросать в тяжелой ситуации.
Арслан Разетдинов
Башкортостан и Донбасс связывают близкие и теплые
отношения. Республика постоянно помогает гуманитарной помощью. Врачи, сменяя
друг друга, показывают медицинскую помощь взрослым и детям в Луганской и
Донецкой народных республиках. Плечо подставили и строители, чтобы заново
строить мирную жизнь.
Мы
даже не голосовали на президентских выборах на Украине. Нас просто лишили права голоса. И когда мы мирными шествиями ходили по площадям и высказывали свою
позицию, Украина прислала истребители и артиллерию. И начались обстрелы мирных
городов.
Милана Семенюк, жительница г. Донецка /ДНР/
Сейчас
думаю, когда пройдет референдум, они обретут безопасность, которой нет сейчас.
Рустам Набиев, член Общественной палаты России
Теперь жители Донбасса решили сделать свой
окончательный выбор. По данным соцопросов, вхождение в состав России
поддерживают более 90 % жителей ДНР и ЛНР. И более 80% – в Запорожской и
Херсонской областях. И Россия готова поддержать волеизъявление жителей
освобожденных территорий. Воссоединение станет и восстановлением исторической
справедливости. Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая перед участниками
митинга, отметил, что тысячи ребят из Башкортостана сейчас выполняют воинской
долг и бьются с врагом, чтобы принести мир.
Я
назову три фамилии: Максим Серафимов – русский, Тамерлан Ильгамов – башкир,
Игорь Насибуллин – удмурт. Это три совсем молодых парня, три Героя России. Все
они награждены посмертно. Мы гордимся ребятами и будем свято хранить вечную
память о них. Всегда будем заботиться о родных и близких наших бойцов, которые
выполняют свой воинский долг. В
эти дни идут референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках,
Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий принимают важное,
историческое решение – быть вместе с Россией. И мы с вами собрались здесь для
того, чтобы поддержать их. Сказать, что мы ждём их в большую семью народов
нашей великой России. Дорогие друзья! Я твёрдо верю, что наше дело правое и мы
победим.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
К участникам митинга обратились родители Героя
России Максима Серафимова и Ильнура Хуснутдинова, награжденного Орденами Мужества и Шаймуратова. Оба солдата погибли в боях.н
Горжусь
своим сыном и всеми ребятами, которые выбрали своей профессией защиту Родины. У
моего сына был девиз офицера: «Жизнь Родине! Честь никому!».
Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова
Я
горжусь, что правильно воспитал своего сына. Он не просто погиб. В последнем
бою, будучи раненым, он двоих наемников уничтожил, как мне его сослуживцы
рассказали.
Ралиф Хуснутдинов, отец Илнура Хуснутдинова, награжденного Орденами Мужества и М. Шаймуратова посмертно
Сейчас в специальной военной операции участвует два
башкирских батальона, носящих имена Героев России – Минигали Шаймуратова и
Александра Доставалова. И еще много добровольцев из нашей республики.
Бойцам,
которые еще находятся, хочу сказать: «Скоро нас будет больше». То, что было
раньше, по восемь-десять человек ходили в бой против 40-60, такого уже не будет.
Ринат Халиков, участник Специальной военной операции в Украине
Митинг-концерты в поддержку референдумов провели и в
других городах Башкортостана. В Сибае более трех тысяч человек пришли, чтобы
выразить поддержку Президенту страны. И показать жителям Донецкой и Луганской
народных республик, Херсонской и Запорожской областей, что уже готовы назвать
их соотечественниками.