В Уфе митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» собрал 20 тысяч зрителей

Сегодня на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» прошел митинг-концерт в поддержку инициативы о проведении референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Порядка 20 тысяч жителей Башкортостана собрались, чтобы выразить свою поддержку народу Донбасса и курсу Президента страны.

Концерт-митинг на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» едва вместил всех желающих. 20 тысяч жителей республики собрались, чтобы выразить поддержку ДНР и ЛНР, а также населению Запорожской и Херсонской областей. Сегодня там стартовали референдумы о вхождении в состав России. Решение, от которого во многом зависит будущее.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации – это юридическая сторона вопроса. А волеизъявление народа –  самое главное. Вы поймите правильно, находясь под гнетом и прессингом Киевских властей, они устали.

Валерий Черный, председатель Союза пограничников Республики Башкортостан «Стражи границы»

Там тоже мирные люди, которые хотят жить под мирным небом. Восемь лет они жили без мира, в войне. Им очень тяжело, детям тяжело.

Гульшат Насенник

Если вопрос стоит в том,  поддерживаю ли я, то да, я поддерживаю. Людей не нужно бросать в тяжелой ситуации.

Арслан Разетдинов

Башкортостан и Донбасс связывают близкие и теплые отношения. Республика постоянно помогает гуманитарной помощью. Врачи, сменяя друг друга, показывают медицинскую помощь взрослым и детям в Луганской и Донецкой народных республиках. Плечо подставили и строители, чтобы заново строить мирную жизнь.

Фото №1 - В Уфе митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» собрал 20 тысяч зрителей

Мы даже не голосовали на президентских выборах на Украине. Нас просто лишили права голоса. И когда мы мирными шествиями ходили по площадям и высказывали свою позицию, Украина прислала истребители и артиллерию. И начались обстрелы мирных городов.

Милана Семенюк, жительница г. Донецка /ДНР/

Сейчас думаю, когда пройдет референдум, они обретут безопасность, которой нет сейчас.

Рустам Набиев, член Общественной палаты России

Теперь жители Донбасса решили сделать свой окончательный выбор. По данным соцопросов, вхождение в состав России поддерживают более 90 % жителей ДНР и ЛНР. И более 80% – в Запорожской и Херсонской областях. И Россия готова поддержать волеизъявление жителей освобожденных территорий. Воссоединение станет и восстановлением исторической справедливости. Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая перед участниками митинга, отметил, что тысячи ребят из Башкортостана сейчас выполняют воинской долг и бьются с врагом, чтобы принести мир.

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Я назову три фамилии: Максим Серафимов – русский, Тамерлан Ильгамов – башкир, Игорь Насибуллин – удмурт. Это три совсем молодых парня, три Героя России. Все они награждены посмертно. Мы гордимся ребятами и будем свято хранить вечную память о них. Всегда будем заботиться о родных и близких наших бойцов, которые выполняют свой воинский долг.  В эти дни идут референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий принимают важное, историческое решение – быть вместе с Россией. И мы с вами собрались здесь для того, чтобы поддержать их. Сказать, что мы ждём их в большую семью народов нашей великой России. Дорогие друзья! Я твёрдо верю, что наше дело правое и мы победим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К участникам митинга обратились родители Героя России Максима Серафимова и Ильнура Хуснутдинова, награжденного Орденами Мужества и Шаймуратова. Оба солдата погибли в боях.н

Горжусь своим сыном и всеми ребятами, которые выбрали своей профессией защиту Родины. У моего сына был девиз офицера: «Жизнь Родине! Честь никому!».

Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова

Я горжусь, что правильно воспитал своего сына. Он не просто погиб. В последнем бою, будучи раненым, он двоих наемников уничтожил, как мне его сослуживцы рассказали.

Ралиф Хуснутдинов, отец Илнура Хуснутдинова, награжденного Орденами Мужества и М. Шаймуратова посмертно

Сейчас в специальной военной операции участвует два башкирских батальона, носящих имена Героев России – Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. И еще много добровольцев из нашей республики.

Бойцам, которые еще находятся, хочу сказать: «Скоро нас будет больше». То, что было раньше, по восемь-десять человек ходили в бой против 40-60, такого уже не будет.

Ринат Халиков, участник Специальной военной операции в Украине

Митинг-концерты в поддержку референдумов провели и в других городах Башкортостана. В Сибае более трех тысяч человек пришли, чтобы выразить поддержку Президенту страны. И показать жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, что уже готовы назвать их соотечественниками.

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