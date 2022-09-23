Уфимский «Урал» вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Башкирская команда одержала две победы в трех играх второго этапа. Игры турнира проходили в Санкт-Петербурге.
Уфимцы начали второй тур с поражения от местного «Зенита». Во второй игровой день уфимцы обыграли красноярский «Енисей» в пятисетовом матче. В третьей игре подопечные Юрия Лисицкого уверенно справились с «Динамо-ЛО» в трёх партиях.
За два предварительных этапа Кубка России «Урал» четыре раза победил в шести встречах. Следующий матч «Урал» сыграет в Суперлиге 30 сентября. Уфимцы в гостях встретятся с командой «Динамо-ЛО». Первая домашняя встреча состоится 9 октября матчем против «Белогорья».