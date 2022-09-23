Уфимский «Урал» вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Башкирская команда одержала две победы в трех играх второго этапа. Игры турнира проходили в Санкт-Петербурге.

Уфимцы начали второй тур с поражения от местного «Зенита». Во второй игровой день уфимцы обыграли красноярский «Енисей» в пятисетовом матче. В третьей игре подопечные Юрия Лисицкого уверенно справились с «Динамо-ЛО» в трёх партиях.

Можно оценивать их как подготовительные к сезону. Сейчас ищем взаимодействие со связующими, пока еще не совсем готовы, но у нас еще есть время, чтобы определить, чего нам еще не хватает.

Алексей Самойленко, игрок ВК «Урал»

За два предварительных этапа Кубка России «Урал» четыре раза победил в шести встречах. Следующий матч «Урал» сыграет в Суперлиге 30 сентября. Уфимцы в гостях встретятся с командой «Динамо-ЛО». Первая домашняя встреча состоится 9 октября матчем против «Белогорья».

С «Динамо-ЛО» у нас пока ничья –1:1. Изучение их сильно зависит от того, приедут ли их легионеры.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ