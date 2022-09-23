Уфимский «Урал» вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Можно оценивать их как подготовительные к сезону. Сейчас ищем взаимодействие со связующими, пока еще не совсем готовы, но у нас еще есть время, чтобы определить, чего нам еще не хватает.

Алексей Самойленко, игрок ВК «Урал»