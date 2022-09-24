В Уфе прошла «Гонка героев» среди работников культуры и преподавателей вузов

Добежать до финиша. В Уфе сегодня состоялась Гонка героев среди работников культуры и преподавательского состава учебных заведений республики. Этим соревнованием организаторы проекта закрывают сезон гонок.
Впереди чемпионат страны и республики, где на трассу с препятствиями в парке «Патриот» выйдут сильнейшие российские команды, а также победители и призеры летних забегов.
Старт проекту в Башкортостане был дан в начале июня. Тогда на всероссийских соревнованиях в Чишминском районе выступили более тысячи участников. Позже свои силы на дистанции проверили представители СМИ и госслужащие республики.