В Уфе прошла «Гонка героев» среди работников культуры и преподавателей вузов

Добежать до финиша. В Уфе сегодня состоялась Гонка героев среди работников культуры и преподавательского состава учебных заведений республики. Этим соревнованием организаторы проекта закрывают сезон гонок.

Впереди чемпионат страны и республики, где на трассу с препятствиями в парке «Патриот» выйдут сильнейшие российские команды, а также победители и призеры летних забегов.