В Башкортостане СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторсырья

В Башкортостане открыли новый завод, который сможет ежегодно перерабатывать более 1,5 млрд пластиковых бутылок. На «ПОЛИЭФ» освоили производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Старт предприятию дал Радий Хабиров вместе с зампредседателя Правительства Викторией Абрамченко и руководством СИБУРа.
Вместо уже привычного нажатия кнопки новое производство запускают при помощи пластиковой бутылки. И это символично, ведь именно она станет основой для получаемого здесь материала – ПЭТ-гранул. Проект СИБУРа уникальный для республики, который одновременно решает сразу несколько глобальных проблем, отметил на церемонии открытия Радий Хабиров.
Площадкой для производства выступило предприятие «ПОЛИЭФ». На открытии побывала и заместитель председателя Правительства страны. Виктория Абрамченко отметила значимость проекта и в плане технологического суверенитета. При строительстве применяли импортозамещенные технологии.
На «ПОЛИЭФ» поступают не цельные бутылки, а уже измельченные – так называемая флекса. Цех, где изготавливаются ПЭТ-гранулы, полностью автоматизирован. Управление ведется из единой операторной, где сотрудники могут с помощью компьютера контролировать и управлять всеми процессами.
В наглядной форме представлен весь жизненный цикл пластиковой бутылки. В таком видео она попадает на полигон, после чего измельчается в мелкую крошку, проходит несколько степеней очистки. На выходе получаются ПЭТ-гранулы, из которых впоследствии производят новые бутылки.
Комплекс в Благовещенске стал первым для СИБУРа в области собственного производства синтетических материалов с использованием вторичного сырья. Он открывает окно возможностей для производителей упаковки, которых от использования вторичных полимеров удерживала необходимость инвестировать в дополнительное оборудование.
В апреле этого года на «ПОЛИЭФ» ввели в строй собственную солнечную электростанцию. К слову, за счет нее и будет работать новая производственная линия.
Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей. В его финансировании принял участие, в том числе Фонд развития промышленности, который предоставил льготный займ в размере 1,2 млрд. В рамках церемонии открытия производства также состоялось подписание инвестиционного соглашения, в соответствии с которым «ПОЛИЭФ» получит ряд налоговых преференций.
Объем повторно вовлекаемого полимера сопоставим с более чем с 1,5 млрд использованных пластиковых бутылок. Сейчас компания ищет способы, которые позволяют возвратить в цикл потребления и другие виды отходов, в том числе полиэтилен и полипропилен. То, что казалось ненужным, отныне становится важным звеном в развитии.