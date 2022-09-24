В Башкортостане СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторсырья

В Башкортостане открыли новый завод, который сможет ежегодно перерабатывать более 1,5 млрд пластиковых бутылок. На «ПОЛИЭФ» освоили производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Старт предприятию дал Радий Хабиров вместе с зампредседателя Правительства Викторией Абрамченко и руководством СИБУРа.

Вместо уже привычного нажатия кнопки новое производство запускают при помощи пластиковой бутылки. И это символично, ведь именно она станет основой для получаемого здесь материала – ПЭТ-гранул. Проект СИБУРа уникальный для республики, который одновременно решает сразу несколько глобальных проблем, отметил на церемонии открытия Радий Хабиров.

Сегодняшнее предприятие – три в одном. Это использование вторсырья, решение экологических проблем, зеленая энергетика. Мы полностью находимся в так называемой «зеленой повестке». Для республики – это родной проект. С 2019 года мы этот проект неоднократно рассматривали на заседаниях инвестиционного совета республики. Башкортостан многое сделал, чтобы проект состоялся. Это и преференции, компенсации по инженерной инфраструктуре, инвестсопровождение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Площадкой для производства выступило предприятие «ПОЛИЭФ». На открытии побывала и заместитель председателя Правительства страны. Виктория Абрамченко отметила значимость проекта и в плане технологического суверенитета. При строительстве применяли импортозамещенные технологии.

Предприятие, на котором мы открываем это модернизированное производство, – лучший пример экологической модернизации в РФ. Этот проект заслуженно входит в топ проектов в рамках экономики замкнутого цикла. Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства Российской Федерации

С «ПОЛИЭФ» мы работаем хорошо. Два года назад открывали здесь новые мощности, это наш очень надежный партнер. Как со всеми нашими партнерами, мы ориентированы, чтобы один проект состоялся. Надо сразу же думать о последующих более технологичных, более мощных решениях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На «ПОЛИЭФ» поступают не цельные бутылки, а уже измельченные – так называемая флекса. Цех, где изготавливаются ПЭТ-гранулы, полностью автоматизирован. Управление ведется из единой операторной, где сотрудники могут с помощью компьютера контролировать и управлять всеми процессами.

В наглядной форме представлен весь жизненный цикл пластиковой бутылки. В таком видео она попадает на полигон, после чего измельчается в мелкую крошку, проходит несколько степеней очистки. На выходе получаются ПЭТ-гранулы, из которых впоследствии производят новые бутылки.

Комплекс в Благовещенске стал первым для СИБУРа в области собственного производства синтетических материалов с использованием вторичного сырья. Он открывает окно возможностей для производителей упаковки, которых от использования вторичных полимеров удерживала необходимость инвестировать в дополнительное оборудование.

Спрос в основном исходит от компаний, которые оперируют популярными брендами. Что касается других компаний, у которых бренды поскромнее, то пока я бы это назвал не спросом, а интересом. Александр Петров, член правления - исполнительный директор ООО «СИБУР»

В апреле этого года на «ПОЛИЭФ» ввели в строй собственную солнечную электростанцию. К слову, за счет нее и будет работать новая производственная линия.

Зеленая энергетика используется в нашем новом проекте. Если смотреть, какой процент покрывает данная солнечная электростанция, то это уже 25%. Павел Романенко, и.о. генерального директора АО «ПОЛИЭФ»

Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей. В его финансировании принял участие, в том числе Фонд развития промышленности, который предоставил льготный займ в размере 1,2 млрд. В рамках церемонии открытия производства также состоялось подписание инвестиционного соглашения, в соответствии с которым «ПОЛИЭФ» получит ряд налоговых преференций.

Региональный фонд развития промышленности в целом наши огромные помощники. Это не наша дочерняя компания, они созданы по инициативе региональных властей. Региональный фонд развития промышленности выступает нашим амбассадором в вашем регионе. Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности России