В Башкирии из-за водителя без прав в ДТП пострадал подросток

В Башкирии произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним по вине водителя без прав. Происшествие было зарегистрировано на днях ночью в Стерлитамакском районе республики.

На ул. Центральной в деревне Тюрюшля 31-летний водитель без удостоверения, находящийся за рулем ВАЗ-2109, допустил съезд автомобиля в кювет, где транспорт опрокинулся. Пострадала 15-летняя девушка, которая находилась в салоне авто. Ее увезли в больницу с переломом ноги.

В ГИБДД сообщили, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что и транспорт, который мужчина приобрел у знакомой, не был зарегистрирован в установленном порядке.