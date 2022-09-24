В Башкирии за сутки выявили 854 пациента с коронавирусной инфекцией

В Башкирии растет число новых фактов коронавируса. В Министерстве здравоохранения РБ сообщили о количестве новых заболевших.
По данным на 24 сентября, в республике в общей сложности было зафиксировано 313 067 случаев заражения коронавирусом, из них 854 – за последние сутки. Кроме того, за весь период пандемии выписано 302 766 пациентов, в том числе 846 – за сутки.
Скончались от коронавируса в республике 5 820 человек, в том числе за сутки – 2. На стационарном лечении, по данным на 24 сентября, находятся 270 пациентов.