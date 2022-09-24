В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибла женщина, есть и пострадавшая

В Чишминском районе Башкирии в ночь на 24 сентября произошел пожар в деревне Кушкуак. Загорелся бревенчатый жилой дом.

К моменту прибытия пожарных МЧС, Госкомитета РБ по ЧС, а также добровольческой пожарной команды дом размерами 5х8 метров и гараж горели открытым пламенем. Ликвидировать открытое горение удалось примерно через час после того, как в экстренные службы поступило сообщение о пожаре.

По данным МЧС РБ, в ходе тушения было найдено тело женщины 1959 года рождения. Кроме того, женщина 1964 года рождения, пострадавшая при пожаре, была госпитализирована с ожогами различной степени. Причины произошедшего выясняют дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.