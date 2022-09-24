В Башкирии еще 60 обманутых дольщиков получат ключи от квартир

В Башкирии в ближайшее время еще 60 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир. Многоквартирный дом на ул. 65 лет Победы в Учалах введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстроя РБ. Вскоре жильцы смогут приступить к осмотру жилья и подписанию необходимых документов.
Дом был включен в Единый реестр проблемных объектов, так как сроки передачи жилья были нарушены более чем на шесть месяцев. Но застройщик смог завершить строительство своими силами. Сдача дома с общей площадью 4 000 квадратных метров должны были сдать еще в первом квартале прошлого года. Но помешало сложное финансовое положение застройщика.
Фото: пресс-служба Минстроя РБ