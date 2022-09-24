В Башкирии еще 60 обманутых дольщиков получат ключи от квартир

В марте 2021 год в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов было подписано дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» из бюджета субъекта Российской Федерации. В число объектов, на которые предоставляется субсидия, вошел объект застройщика ООО «Эвент-Строй». Фондом развития территорий (ранее – ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства») в августе 2021 года было направлено заявление о признании ООО «Эвент-Строй» несостоятельным (банкротом). Однако по итогам совещания, состоявшегося в Министерстве строительства и архитектуры РБ по вопросу завершения строительства дома, принято решение о направлении ходатайства об отложении судебного заседания по делу для предоставления возможности завершения строительства объекта застройщиком самостоятельно.

Пресс-служба Минстроя РБ