В северных районах Башкирии на следующей неделе может пройти дождь со снегом

В Башкирии в начале следующей неделе, как передают синоптики Гидрометцентра РБ, начнется понижение температуры воздуха. Также в ночь на 27 сентября есть вероятность выпадения дождя со снегом в отдельных северных и горных районах республики.
Днем 25 сентября обещают +16, +21 градус, ночью – понижение до +10, +15 градусов. При этом днем могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет слабым.
И уже в понедельник, 26 сентября, днем обещают от +9 до +14 градусов, ночью – около +5, +10 градусов. Местами дожди заметно усилятся, ветер останется умеренным.