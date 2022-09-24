Радий Хабиров провёл мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства РБ

Республика будет поддерживать мобилизованных граждан и их семьи, а в местах боевой подготовки появятся представители региона в должности советников Главы Башкортостана. Сегодня Радий Хабиров провёл в Уфе мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства.

 Он сообщил, что на площадках подготовки резервистов появятся представители республики в должности советников главы региона. Их задача – оперативно решать возникающие у наших земляков вопросы. Кроме того, Радий Хабиров обратил внимание на необходимость организации качественного дополнительного обучения и боевого слаживания резервистов.

Главный наш принцип по отношению ко всем мобилизованным землякам неизменен: «Потомки Шаймуратова своих не бросают!». Поэтому поручаю Администрации Главы Башкортостана и военному комиссариату республики проработать вопрос назначения на площадках подготовки резервистов моих представителей в должности советника Главы региона на общественных началах для оперативного решения возникающих вопросов. Они будут изнутри знать ситуацию и регулярно докладывать мне о том, что происходит на месте. Я приложу все усилия для того, чтобы наши земляки получили качественную подготовку. Она поможет эффективно выполнять боевые задачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил правительству республики и главам муниципалитетов обеспечить комфортную доставку мобилизованных жителей к местам подготовки и к местам боевого слаживания. Для этого подготовят специальный автобусный парк с необходимым запасом питьевой воды. Также будет обеспечено снабжение качественным сухим пайком, а на пути следования автоколонн организованы пункты питания. Отдельное поручение получили главы муниципалитетов и руководство «Единой России» в Башкортостане – организовать на местах взаимодействие с семьями военнослужащих и оказывать им необходимую помощь.

Фото №1 - Радий Хабиров провёл мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства РБ

Я попрошу политический блок вместе с партией «Единая Россия» перенаправить деятельность на решение мельчайших бытовых вопросов, которые будут возникать у членов семей участников СВО.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Закон един для всех. На это Радий Хабиров обратил особое внимание чиновников. «Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону», – заявил Радий Хабиров.

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