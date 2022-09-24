Радий Хабиров провёл мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства РБ

Республика будет поддерживать мобилизованных граждан и их семьи, а в местах боевой подготовки появятся представители региона в должности советников Главы Башкортостана. Сегодня Радий Хабиров провёл в Уфе мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства.
Он сообщил, что на площадках подготовки резервистов появятся представители республики в должности советников главы региона. Их задача – оперативно решать возникающие у наших земляков вопросы. Кроме того, Радий Хабиров обратил внимание на необходимость организации качественного дополнительного обучения и боевого слаживания резервистов.
Радий Хабиров поручил правительству республики и главам муниципалитетов обеспечить комфортную доставку мобилизованных жителей к местам подготовки и к местам боевого слаживания. Для этого подготовят специальный автобусный парк с необходимым запасом питьевой воды. Также будет обеспечено снабжение качественным сухим пайком, а на пути следования автоколонн организованы пункты питания. Отдельное поручение получили главы муниципалитетов и руководство «Единой России» в Башкортостане – организовать на местах взаимодействие с семьями военнослужащих и оказывать им необходимую помощь.
Закон един для всех. На это Радий Хабиров обратил особое внимание чиновников. «Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону», – заявил Радий Хабиров.