Радий Хабиров провёл мобилизационное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства РБ

Главный наш принцип по отношению ко всем мобилизованным землякам неизменен: «Потомки Шаймуратова своих не бросают!». Поэтому поручаю Администрации Главы Башкортостана и военному комиссариату республики проработать вопрос назначения на площадках подготовки резервистов моих представителей в должности советника Главы региона на общественных началах для оперативного решения возникающих вопросов. Они будут изнутри знать ситуацию и регулярно докладывать мне о том, что происходит на месте. Я приложу все усилия для того, чтобы наши земляки получили качественную подготовку. Она поможет эффективно выполнять боевые задачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан