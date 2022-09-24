Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей могут отдать свой голос в референдуме в Башкирии

Сегодня второй день проходят референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России. Голосование продлится до 27 сентября. В Башкортостане также работают избирательные комиссии, в том числе и выездные, ведь в республике сейчас находятся вынужденные переселенцы. Следят за выборами и иностранные наблюдатели.

На избирательный участок в селе Иглино члены комиссий Донецкой и Луганской народных республик приехали со своими переносными урнами и бюллетенями для голосования. Для них власти муниципалитета создали все условия, чтобы организовать работу. В числе главных требований еще и проверка термометрии, а также наличие масок у избирателей. Всех вынужденных переселенцев оповестили заранее.

Были списки людей, которые ранее приехали в качестве беженцев на территорию республики. Мы их поставили из миграционной службой, далее через глав сельских поселений их проинформировали. Изъявило желание проголосовать 15 человек. Андрей Коннов, первый заместитель главы администрации Иглинского района

Практически все избиратели пришли ко времени открытия участка. Процедура стандартная: сверка документов, получение бюллетеня под роспись, и можно идти в кабинку для голосования. На выходе с участка люди делились эмоциями.

Мы так рады, что ДНР и ЛНР переходят в Россию. Там у меня многие остались. Они звонят мне и говорят: «Теперь мы россияне!». Константин Петровский и Нина Шарафутдинова

Я из Луганской области, город Первомайск. Очень ждали, ждали давно, это праздник для нас. Сказали к часу, но мы постарались даже раньше прийти. Ольга Волошина

Голосовать можно было по двум паспортам – украинскому и российскому, отметили члены участковой избирательной комиссии. Из соображений безопасности их имен назвать не можем

До 27 сентября мы работаем как выездная комиссия. А 27-го мы уже на одном месте. Будут приходить люди, голосовать в последний день. Мы спрашиваем место проживание. Член участковой избирательной комиссии Донецкой народной республики

В Уфе есть стационарные избирательные участки. Здесь члены комиссий будут ждать голосующих из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня такой участок посетили и иностранные наблюдатели из Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Великобритании. Они осмотрели зал для голосования.

Цели и задачи – удостовериться, что все люди получают возможность выразить свое желание по поводу присоединения четырех регионов к Российской Федерации. Хосе Матемулане, иностранный наблюдатель /Мозамбик/

Я могу сказать, что здесь очень все хорошо организованно, все продумано. Здесь есть обеспечение безопасности и возможность высказать свою точку зрения. Мы видим, как на наших глазах вершится история. Я хотела бы пожелать всего самого лучшего для всех россиян и для жителей Донбасса. И я надеюсь, что все жители будут спасены от всех ужасов, которые им пришлось пережить за последние восемь лет. Ванесса Билли, иностранный наблюдатель /Великобритания/

То, что я наблюдаю вчера и сегодня – это сильная борьба за безопасность, за мир от ужасов войны. Слободан Шоя, иностранный наблюдатель /Босния и Герцеговина/