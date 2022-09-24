Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей могут отдать свой голос в референдуме в Башкирии

Сегодня второй день проходят референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России. Голосование продлится до 27 сентября. В Башкортостане также работают избирательные комиссии, в том числе и выездные, ведь в республике сейчас находятся вынужденные переселенцы. Следят за выборами и иностранные наблюдатели.
На избирательный участок в селе Иглино члены комиссий Донецкой и Луганской народных республик приехали со своими переносными урнами и бюллетенями для голосования. Для них власти муниципалитета создали все условия, чтобы организовать работу. В числе главных требований еще и проверка термометрии, а также наличие масок у избирателей. Всех вынужденных переселенцев оповестили заранее.
Практически все избиратели пришли ко времени открытия участка. Процедура стандартная: сверка документов, получение бюллетеня под роспись, и можно идти в кабинку для голосования. На выходе с участка люди делились эмоциями.
Голосовать можно было по двум паспортам – украинскому и российскому, отметили члены участковой избирательной комиссии. Из соображений безопасности их имен назвать не можем
В Уфе есть стационарные избирательные участки. Здесь члены комиссий будут ждать голосующих из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня такой участок посетили и иностранные наблюдатели из Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Великобритании. Они осмотрели зал для голосования.
Иностранные наблюдатели также посетили пункт временного размещения граждан в санатории «Связист». Здесь сейчас проживают более 250 вынужденных переселенцев, треть – дети. Наблюдатели ознакомились с условиями проживания и узнали настрой участвующих в референдумах. Свой выбор люди готовы сделать.