В призывных пунктах Башкортостана второй день наблюдается большая активность

После объявления частичной мобилизации мужчины, получившие повестки, прибывают в военкоматы к назначенному времени. Есть и добровольцы, которые пришли в призывные пункты, не дожидаясь приглашения.

Добровольно пришел, потому что Родину защищать надо в эти тяжелые времена. По зову сердца пришел. Нужно защищать страну.

Я воевал уже, у меня есть опыт да. Во-вторых, охота поддержать своих братишек, которые на фронте, суверенитет государства поддержать. Если не мы, так кто еще?

Абсолютно правильное решение принято главнокомандующим России о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Потому что нужно охранять военные и гражданские объекты, помочь нашим ребятам в выполнении боевых задач на передовой.

В одной из воинских частей страны в эти дни учебные сборы проходят резервисты из Башкортостана. Это гражданские лица, которые находятся в мобилизационном резерве. Боевые навыки в одном строю здесь оттачивают и рабочие, и инженеры, и чиновники с политиками. И как говорят военнослужащие запаса, они поддерживают решение Президента о частичной мобилизации.