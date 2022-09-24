В призывных пунктах Башкортостана второй день наблюдается большая активность

После объявления частичной мобилизации мужчины, получившие повестки, прибывают в военкоматы к назначенному времени. Есть и добровольцы, которые пришли в призывные пункты, не дожидаясь приглашения.
В одной из воинских частей страны в эти дни учебные сборы проходят резервисты из Башкортостана. Это гражданские лица, которые находятся в мобилизационном резерве. Боевые навыки в одном строю здесь оттачивают и рабочие, и инженеры, и чиновники с политиками. И как говорят военнослужащие запаса, они поддерживают решение Президента о частичной мобилизации.