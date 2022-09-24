В призывных пунктах Башкортостана второй день наблюдается большая активность

После объявления частичной мобилизации мужчины, получившие повестки, прибывают в военкоматы к назначенному времени. Есть и добровольцы, которые пришли в призывные пункты, не дожидаясь приглашения. 

Добровольно пришел, потому что Родину защищать надо в эти тяжелые времена. По зову сердца пришел. Нужно защищать страну.

Руслан

Я воевал уже, у меня есть опыт да. Во-вторых, охота поддержать своих братишек, которые на фронте, суверенитет государства поддержать. Если не мы, так кто еще?

Саид

Абсолютно правильное решение принято главнокомандующим России о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Потому что нужно охранять военные и гражданские объекты, помочь нашим ребятам в выполнении боевых задач на передовой.

Андрей Исаев, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Чишминского района

В одной из воинских частей страны в эти дни учебные сборы проходят резервисты из Башкортостана. Это гражданские лица, которые находятся в мобилизационном резерве. Боевые навыки в одном строю здесь оттачивают и рабочие, и инженеры, и чиновники с политиками. И как говорят военнослужащие запаса, они поддерживают решение Президента о частичной мобилизации.

Мы уже второй раз собираемся. Проходим боевое слаживание. Почти 400 человек из Башкортостана, никто не дрогнул. Готовы выполнить поставленную задачу.

Салават Хайретдинов, заместитель главы администрации Ишимбайского района

Пришел по своей воле, потому что не могу стоять в стороне. Победа будет за нами! 

Альберт Вафиев, инженер-электронщик ПАО «НЕФАЗ»

Верховный главнокомандующий объявил частичную мобилизацию. Мы, резервисты, готовы выполнить задачу. Призываем всех последовать нашему примеру и прийти в военкомат.

Фидаиль Бикбулатов, член регионального политсовета партии «Единая Россия»
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БАШКОРТТАР-БСТ