«Салават Юлаев» дома обыграл минское «Динамо»

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. В первом домашнем матче после Дальневосточной серии уфимцы встречались с минским «Динамо». Первые 39 минут прошли без забитых шайб, но счёт в конце второго периода открыл Александр Хмелевский.

В дебюте третьей 20-минутки отличился Никита Пышкайло. Но юлаевцы вскоре вновь вышли вперёд после шайбы Сергея Шмелёва. За четыре минуты до конца периода Виталий Пинчук вновь счёт сравнял. Овертайм победителя не выявил, а вот в серии буллитов юлаевцы оказались успешнее – 2:1. Следующий матч уфимцы на домашнем льду сыграют 27 сентября против «Ак Барса».