В Башкирии определились первые чемпионы России по гонкам с препятствиями

В Чишминском районе, в парке «Патриот», определили первых чемпионов России по гонкам с препятствиями на дистанции 5 километров. Бороться за звание победителя приехали сильнейшие спортсмены со всей страны, среди которых был олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер Игр в Сочи по лыжным гонкам Никита Крюков.
Чемпионат страны решили провести на специально построенной трассе в Башкортостане, которая является одной из самой протяженных в стране. Всего на старт в этот день вышли 800 участников. Если на всероссийских соревнованиях в июне здесь бежали дистанцию в 10 километров, то сейчас ее сократили в два раза и оставили 25 препятствий.
У женщин сразу две представительницы Москвы сумели попасть в тройку сильнейших. Второе место заняла участница из Санкт-Петербурга. У мужчин бронзовым призером российского чемпионата стал представитель республики Владимир Старцев. Самым быстрым на дистанции был Иван Дегтярев из Казани.