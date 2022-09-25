В Уфе прошла «Ночь тысячи велосипедистов»

Это первый пробег, организованный в столице Башкортостана в темное время суток. Маршрут велозаезда прошел по улицам Черниковки.

Для жителей Черниковки «Ночь тысячи велосипедистов» стала крупным событием. Раньше для участия в столь масштабном велопробеге им было необходимо добраться до центральной части Уфы. На этот раз местные жители получили возможность проехать по улицам рядом с домом.

Больше трех тысяч человек вышли на старт ночного велофестиваля. Новый формат пришелся по вкусу. Для заезда на пару часов перекрыли несколько городских улиц. Участникам предстояло преодолеть 7 километров. Старт был дан на площади перед дворцом культуры «Машиностроитель». Здесь же колонна и финишировала спустя 30 минут.

Три года планировали провести ночной велопробег именно в Черниковке. Нас об этом просили жители. И мы решили сделать им такой подарок. Егор Лукша, организатор велопробега «Ночь 1000 велосипедистов»

Важным атрибутом для каждого участника были фонарики, установленные на велосипедах. На финише на всей улице выключили освещение. Отчего проезд колонны получился особенно эффектным.

Я живу в Нагаево. Специально приехал. Первый раз участвую в ночном велопробеге. Все замечательно – здоровье, здоровье и еще раз здоровье. С супругой "поцарапался" по этому поводу. Она говорит: «Куда ты? Тебе восьмой десяток!». Евгений Концедалов, участник велопробега «Ночь 1000 велосипедистов»