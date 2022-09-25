В Уфе прошла «Ночь тысячи велосипедистов»

Это первый пробег, организованный в столице Башкортостана в темное время суток. Маршрут велозаезда прошел по улицам Черниковки.
Для жителей Черниковки «Ночь тысячи велосипедистов» стала крупным событием. Раньше для участия в столь масштабном велопробеге им было необходимо добраться до центральной части Уфы. На этот раз местные жители получили возможность проехать по улицам рядом с домом.
Больше трех тысяч человек вышли на старт ночного велофестиваля. Новый формат пришелся по вкусу. Для заезда на пару часов перекрыли несколько городских улиц. Участникам предстояло преодолеть 7 километров. Старт был дан на площади перед дворцом культуры «Машиностроитель». Здесь же колонна и финишировала спустя 30 минут.
Важным атрибутом для каждого участника были фонарики, установленные на велосипедах. На финише на всей улице выключили освещение. Отчего проезд колонны получился особенно эффектным.
На финише участников встречали со световыми и дымовыми шашками фанаты футбольного клуба «Уфа». Организаторы поделились своими планами на будущее. Следующий велопробег обещают провести зимой.