Жителей Башкирии за сутки обманули на сумму более 2 млн рублей

МВД по Башкирии сообщает, что за сутки в дежурные части поступило восемь сообщений, связанных с мошенничествами.
Так, с 63-летний жительницей Уфы связались «сотрудники банка» и «полицейские», которые убедили доверчивую женщину, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Они уговорили её купить телефон на 1600 рублей и новую сим-карту, а после прийти в банк и оформить кредит на сумму 700 тысяч рублей. Женщина сняла оформленные деньги и была готова отдать их «сотрудникам банка», но, к счастью, её сын вовремя заметил неладное.
А 24-летний житель Уфы на уловку мошенников, которые действовали по той же схеме, всё-таки попался. Он перевел мошенникам более 100 тысяч рублей. И только потом обратился в полицию, осознав, что его обманули.