Жителей Башкирии за сутки обманули на сумму более 2 млн рублей

Так, с 63-летний жительницей Уфы связались «сотрудники банка» и «полицейские», которые убедили доверчивую женщину, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Они уговорили её купить телефон на 1600 рублей и новую сим-карту, а после прийти в банк и оформить кредит на сумму 700 тысяч рублей. Женщина сняла оформленные деньги и была готова отдать их «сотрудникам банка», но, к счастью, её сын вовремя заметил неладное.