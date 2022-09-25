В Башкирии за сутки не зафиксировано погибших от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 864 человек (313 931), выздоровели – 744 (303 510). За всё время пандемии скончался 5821 заболевший. За сутки смертей от коронавируса не зафиксировано. Госпитализация потребовалась 75 заболевшим.