В Башкирии за сутки не зафиксировано погибших от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Фото №1 - В Башкирии за сутки не зафиксировано погибших от COVID-19

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 864 человек (313 931), выздоровели – 744 (303 510). За всё время пандемии скончался 5821 заболевший. За сутки смертей от коронавируса не зафиксировано. Госпитализация потребовалась 75 заболевшим.

В России коронавирус выявили у 46 758 человек (20 792 921), выздоровели – 45 908 (19 756 507), скончались – 95 (386 757). Госпитализировали 1936 человек.

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