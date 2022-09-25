В Башкирии состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации

Сегодня в Башкортостане состоялись проводы граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Мужчины сразу из нескольких районов и городов отправились к местам прохождения боевого слаживания. Проводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья. Напутственные слова сказал и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Резервисты Кармаскалинского и Архангельского районов, подходящие по критериям частичной мобилизации, под звуки оркестра прибывают на центральную площадь райцентра. Проводить их приехали многочисленные родственники, друзья и коллеги. Земляки Героя России, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова отступать не собираются.

Настоящий мужчина не может поступить иначе. Мы нужны своей стране. Если мы сегодня не объединимся и не пойдём, то противник придёт уже на нашу землю. Радик, старший сержант запаса

Слова напутствия мобилизованным резервистам сказал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил, что, пока мужчины будут на службе, республика окажет всестороннюю поддержку их семьям. Никто не останется без должного внимания.

Непростые времена, непростые решения. Но именно непростые времена рождают настоящих мужчин. Вы отправляетесь защищать нашу Родину. Я хочу сказать, что уже несколько месяцев там воюют тысячи наших парней из Башкортостана, и им очень нужна ваша поддержка. И они вас очень ждут. Мы на вас смотрим с надеждой, что вы достойно выполните свой воинский долг и живыми и здоровыми вернетесь обратно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проводы мобилизованных прошли сегодня и в Чишмах. Отправляясь в места проведения боевого слаживания, резервисты отметили, что будут присматривать друг за другом.

Сотни людей с раннего утра заполнили городскую площадь в Белебее. Жены, родители, друзья. Все они пришли, чтобы проводить тех, кто был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией. На площади построились три команды мужчин, для которых повестка – это не просто документ.

– Почему решили идти? – Поступок настоящего мужчины. Защищать свою Родину, свои интересы, суверенитет Российской Федерации. Я служил в танковых войсках механиком-водителем. Евгений, мобилизованный

Порядка 130 человек – это мобилизованные жители Белебея, Белебеевского и Ермекеевского районов. Каждому из них вручили продуктовые наборы в дорогу. С напутственным словом к мужчинам обратился председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Он отметил, что сейчас как никогда нужно сплочение.

Служите достойно. Помните, что за вашими плечами самая большая и самая сильная страна в мире. Крепкий, надежный тыл. Ждем вас в скором времени с победой живыми и здоровыми. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Перед посадкой в автобусы у всех была возможность попрощаться с близкими. Кто-то давал советы и благословления. Но самое главное – это объятия с родными людьми. В пусть защитники Родины отправлялись с позитивным настроем.

– С какими мыслями едете? – Только с позитивными. Иначе никак. Мы вернемся, куда мы денемся. Мы защитим, спасем, поможем. Сергей, мобилизованный

Желаю всем парням возвращения. Главное – чтобы здоровыми вернулись. К своим семьям, к близким. Я племянника провожал. Сергей Зайцев, дядя мобилизованного

Горжусь, пусть ребята поскорее возвращаются. Сказал, чтобы служил хорошо, чтобы стыдно за него не было. Он и не такой, будем ждать домой его. Юрий Климачёв, друг мобилизованного