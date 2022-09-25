В Башкирии состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации

Сегодня в Башкортостане состоялись проводы граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Мужчины сразу из нескольких районов и городов отправились к местам прохождения боевого слаживания. Проводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья. Напутственные слова сказал и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Резервисты Кармаскалинского и Архангельского районов, подходящие по критериям частичной мобилизации, под звуки оркестра прибывают на центральную площадь райцентра. Проводить их приехали многочисленные родственники, друзья и коллеги. Земляки Героя России, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова отступать не собираются.

Настоящий мужчина не может поступить иначе. Мы нужны своей стране. Если мы сегодня не объединимся и не пойдём, то противник придёт уже на нашу землю.

Радик, старший сержант запаса

Слова напутствия мобилизованным резервистам сказал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил, что, пока мужчины будут на службе, республика окажет всестороннюю поддержку их семьям. Никто не останется без должного внимания.

Фото №1 - В Башкирии состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации

Непростые времена, непростые решения. Но именно непростые времена рождают настоящих мужчин. Вы отправляетесь защищать нашу Родину. Я хочу сказать, что уже несколько месяцев там воюют тысячи наших парней из Башкортостана, и им очень нужна ваша поддержка. И они вас очень ждут. Мы на вас смотрим с надеждой, что вы достойно выполните свой воинский долг и живыми и здоровыми вернетесь обратно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проводы мобилизованных прошли сегодня и в Чишмах. Отправляясь в места проведения боевого слаживания, резервисты отметили, что будут присматривать друг за другом.

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Сотни людей с раннего утра заполнили городскую площадь в Белебее. Жены, родители, друзья. Все они пришли, чтобы проводить тех, кто был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией.  На площади построились три команды мужчин, для которых повестка – это не просто документ.

– Почему решили идти? – Поступок настоящего мужчины. Защищать свою Родину, свои интересы, суверенитет Российской Федерации. Я служил в танковых войсках механиком-водителем.

Евгений, мобилизованный

Порядка 130 человек – это мобилизованные жители Белебея, Белебеевского и Ермекеевского районов. Каждому из них вручили продуктовые наборы в дорогу. С напутственным словом к мужчинам обратился председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Он отметил, что сейчас как никогда нужно сплочение.

Служите достойно. Помните, что за вашими плечами самая большая и самая сильная страна в мире. Крепкий, надежный тыл. Ждем вас в скором времени с победой живыми и здоровыми.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Перед посадкой в автобусы у всех была возможность попрощаться с близкими. Кто-то давал советы и благословления. Но самое главное – это объятия с родными людьми. В пусть защитники Родины отправлялись с позитивным настроем.

– С какими мыслями едете? – Только с позитивными. Иначе никак. Мы вернемся, куда мы денемся. Мы защитим, спасем, поможем.

Сергей, мобилизованный

Желаю всем парням возвращения. Главное – чтобы здоровыми вернулись. К своим семьям, к близким. Я племянника провожал.

Сергей Зайцев, дядя мобилизованного

Горжусь, пусть ребята поскорее возвращаются. Сказал, чтобы служил хорошо, чтобы стыдно за него не было. Он и не такой, будем ждать домой его.

Юрий Климачёв, друг мобилизованного

Три автобуса с мобилизованными отправились в путь в одну из воинских частей России. Там мужчины пройдут распределение и начнут прохождение курса боевого слаживания. А после будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Все они пообещали своим близким, что скоро вернутся домой с победой.

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