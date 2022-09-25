В Башкирии состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации

Сегодня в Башкортостане состоялись проводы граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Мужчины сразу из нескольких районов и городов отправились к местам прохождения боевого слаживания. Проводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья. Напутственные слова сказал и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Резервисты Кармаскалинского и Архангельского районов, подходящие по критериям частичной мобилизации, под звуки оркестра прибывают на центральную площадь райцентра. Проводить их приехали многочисленные родственники, друзья и коллеги. Земляки Героя России, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова отступать не собираются.
Слова напутствия мобилизованным резервистам сказал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров заверил, что, пока мужчины будут на службе, республика окажет всестороннюю поддержку их семьям. Никто не останется без должного внимания.
Проводы мобилизованных прошли сегодня и в Чишмах. Отправляясь в места проведения боевого слаживания, резервисты отметили, что будут присматривать друг за другом.
Сотни людей с раннего утра заполнили городскую площадь в Белебее. Жены, родители, друзья. Все они пришли, чтобы проводить тех, кто был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией. На площади построились три команды мужчин, для которых повестка – это не просто документ.
Порядка 130 человек – это мобилизованные жители Белебея, Белебеевского и Ермекеевского районов. Каждому из них вручили продуктовые наборы в дорогу. С напутственным словом к мужчинам обратился председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Он отметил, что сейчас как никогда нужно сплочение.
Перед посадкой в автобусы у всех была возможность попрощаться с близкими. Кто-то давал советы и благословления. Но самое главное – это объятия с родными людьми. В пусть защитники Родины отправлялись с позитивным настроем.
Три автобуса с мобилизованными отправились в путь в одну из воинских частей России. Там мужчины пройдут распределение и начнут прохождение курса боевого слаживания. А после будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Все они пообещали своим близким, что скоро вернутся домой с победой.