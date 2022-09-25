Радий Хабиров навестил семью солдата, погибшего в первые дни спецоперации

В селе Сихонкино Кармаскалинского района глава республики Радий Хабиров навестил семью солдата Кузьмы Николаева. В первые дни военной операции на территории Украины Кузьма с сослуживцами попал в окружение. Он был тяжело ранен и принял волевое решение остаться на позиции, прикрывая отход ребят.

За свой подвиг Кузьма посмертно награждён орденом Мужества. Сейчас при поддержке районной администрации завершается строительство нового дома для его отца-инвалида. Вдова военнослужащего воспитывает двух малолетних детей.

Это первый наш парень, погибший в военной спецоперации. Нам тогда было тяжело, мы не понимали, что и как. Я приехал к его родным. У нас есть ресурсы и силы, чтобы помочь не просто добрым словом, а делом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров навестил семью солдата, погибшего в первые дни спецоперации
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