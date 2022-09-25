Радий Хабиров навестил семью солдата, погибшего в первые дни спецоперации

Это первый наш парень, погибший в военной спецоперации. Нам тогда было тяжело, мы не понимали, что и как. Я приехал к его родным. У нас есть ресурсы и силы, чтобы помочь не просто добрым словом, а делом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан