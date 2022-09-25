В Башкирии началось строительство 65 километров обходного участка трассы М-7

Одни заживут в тишине, другим не надо будет сбавлять скорости. В Башкортостане дали старт строительству масштабного проекта, который позволит решить давнюю проблему близкого и неприятного соседства деревень с федеральной трассой. В сжатые сроки в обход пяти населенных пунктов на северо-западе республики планируется возвести 65 километров совершенно новой дороги. Участок трассы М-7 станет частью другого крупного проекта – скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.
Просека под новую дорогу практически готова. На 4-м километре будущего обхода строители закладывают памятную капсулу. С этого момента можно считать: большая стройка стартовала. Практически от границы с Татарстаном и почти до города Дюртюли за неполные три года предстоит построить с нуля 65 километров дороги.
Проект также включает строительство двух мостов, девяти путепроводов и 18 сельхозпроездов тоннельного типа. Это будет дорога первой категории с максимальной степенью безопасности для участников дорожного движения. На всем протяжении предусмотрено освещение проезжей части.
Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты на сегодняшний день проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, а в первую очередь, небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей.
И в таком режиме, когда круглосуточно мимо твоего дома проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход населённых пунктов. Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Строительство должны завершить в 2024 году. Объект очень значимый, учитывая, что входит еще в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.
Руководитель регионального Минтранса обозначил и множество косвенных плюсов от появления новой трассы на территории Башкортостана. Это значительно усилит республику с логистической точки зрения, позволит создать дополнительные рабочие места, развивать инфраструктуру придорожного сервиса и в целом повысит туристический потенциал региона.
М-12 станет частью международного транспортного коридора «Запад – Восток». По территории Башкортостана пройдет 140 километров новой скоростной трассы. Следующий этап – возведение участка Дюртюли – Ачит, дорожная стройка развернется на территории еще трёх районов республики – Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского.