В Башкирии началось строительство 65 километров обходного участка трассы М-7

Одни заживут в тишине, другим не надо будет сбавлять скорости. В Башкортостане дали старт строительству масштабного проекта, который позволит решить давнюю проблему близкого и неприятного соседства деревень с федеральной трассой. В сжатые сроки в обход пяти населенных пунктов на северо-западе республики планируется возвести 65 километров совершенно новой дороги. Участок трассы М-7 станет частью другого крупного проекта – скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.

Просека под новую дорогу практически готова. На 4-м километре будущего обхода строители закладывают памятную капсулу. С этого момента можно считать: большая стройка стартовала. Практически от границы с Татарстаном и почти до города Дюртюли за неполные три года предстоит построить с нуля 65 километров дороги.

Это четыре полосы движения с остановочной полосой 2,5 метра в асфальтобетоне, две полосы по 3,75 и с остановочной по 2,5. Естественно, все ограждено барьерным ограждением. Это бессветофорный объект, это все в одном уровне, для этого у нас устраивается 6 транспортных развязок, которые будут двухуровневые.

Олег Мартыненко, заместитель генерального директора подрядной организации
Фото №1 - В Башкирии началось строительство 65 километров обходного участка трассы М-7

Проект также включает строительство двух мостов, девяти путепроводов и 18 сельхозпроездов тоннельного типа. Это будет дорога первой категории с максимальной степенью безопасности для участников дорожного движения. На всем протяжении предусмотрено освещение проезжей части.

Сегодня дорога проходит через населенные пункты и создает некомфортную и небезопасную среду для пользователей автомобильных дорог для людей, которые там проживают. Построив этот обход, мы уйдем полностью от населенных пунктов.

Александр Михайлов, главный инженер ФКУ Упрдор «Приуралье»

Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты на сегодняшний день проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, а в первую очередь, небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей.

БАШКОРТТАР-БСТ

Когда спишь, дома трясутся, спать невозможно. Вот по улице, которая здесь проходит, фуры проезжают, дома трясутся.

Айнур Шаехов, житель с. Ишкарово

И в таком режиме, когда круглосуточно мимо твоего дома проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход населённых пунктов. Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Строительство должны завершить в 2024 году. Объект очень значимый, учитывая, что входит еще в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.

Всё это будет проходить по территории нашей республики, всё это будет доступно нашим жителям Башкортостана. Мы сможем добираться, скажем, за 10-12 часов до Москвы, я думаю, наверное, часов за пять до Екатеринбурга, если не меньше.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Руководитель регионального Минтранса обозначил и множество косвенных плюсов от появления новой трассы на территории Башкортостана. Это значительно усилит республику с логистической точки зрения, позволит создать дополнительные рабочие места, развивать инфраструктуру придорожного сервиса и в целом повысит туристический потенциал региона.

Этот объект важен как для республики в части обхода населенных пунктов, так и для всего маршрута, который идет от Москвы через Казань до Екатеринбурга. Это большая стройка, одна из крупнейших за последние годы, общая протяженность – порядка 1600 километров. В проекте нем консолидированы лучшие дорожные силы страны.

Кайрат Турсунбеков, начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора

М-12 станет частью международного транспортного коридора «Запад – Восток». По территории Башкортостана пройдет 140 километров новой скоростной трассы. Следующий этап – возведение участка Дюртюли – Ачит, дорожная стройка развернется на территории еще трёх районов республики –  Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского.

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