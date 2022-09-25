В Башкирии началось строительство 65 километров обходного участка трассы М-7

И в таком режиме, когда круглосуточно мимо твоего дома проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход населённых пунктов. Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Строительство должны завершить в 2024 году. Объект очень значимый, учитывая, что входит еще в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.