Бойцы народной милиции ЛНР провели корреспондентов из Уфы по освобожденным городам

Во время очередной служебной командировки в Донбасс съемочная группа телеканала БСТ посетила освобожденные города ЛНР – Рубежное и Северодонецк. Несмотря на то, что украинские военнослужащие и нацбатальоны отступили от этих населённых пунктов, территория до сих пор находится под регулярным артобстрелом.