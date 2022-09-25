Бойцы народной милиции ЛНР провели корреспондентов из Уфы по освобожденным городам

Во время очередной служебной командировки в Донбасс съемочная группа телеканала БСТ посетила освобожденные города ЛНР – Рубежное и Северодонецк. Несмотря на то, что украинские военнослужащие и нацбатальоны отступили от этих населённых пунктов, территория до сих пор находится под регулярным артобстрелом.
Проводником наших коллег стали бойцы народной милиции Луганской Народной Республики, которые сами родом из этих мест и спустя 8 лет смогли вернуться к себе домой. Смотрите специальный репортаж Азата Садреева «Позывной Князь. Освобождённые».