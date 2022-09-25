В Башкирии прошел чемпионат России по гонкам с препятствиями

В Чишминском районе, в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, прошли соревнования среди сильнейших по виду спорта «Гонки с препятствиями». На уникальной трассе, одной из лучших в стране, построенной специально для проекта «Гонки героев». Призеры состязаний станут членами национальной команды, а также получат спортивный разряд. Всего на закрытие сезона приехало около 800 участников.
Здесь каждый сам за себя. Бороться за звание первого чемпиона России по гонкам с препятствиями в Чишминский район приехали сильнейшие спортсмены со всей страны – победители и призеры региональных соревнований.
Проверил себя и олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер Игр в Сочи по лыжным гонкам Никита Крюков.
Первый российский чемпионат решили провести в Башкортостане на специально построенной трассе, которая является одной из самых протяженных в стране. Всего на старт в этот день вышли 800 участников. Если на всероссийских соревнованиях в июне здесь бежали дистанцию в 10 километров, то сейчас ее сократили в два раза и оставили 25 препятствий.
От командных соревнований эти отличаются тем, что все результаты идут в личный зачет чемпионата России и республики. За тем, как спортсмены проходят трассу, следили судьи – от двух до четырех человек на препятствии в зависимости от сложности задания. За ошибки могли выписать штрафные баллы, за более серьезные нарушения даже исключить из забега.
У женщин сразу две представительницы Москвы сумели попасть в тройку сильнейших. Второе место заняла участница из Санкт-Петербурга. У мужчин бронзовым призером российского чемпионата стал представитель республики Владимир Старцев. Самым быстрым на дистанции был Иван Дегтярев из Казани.
Также в этот день прошли соревнования чемпионата республики, командные гонки на 5 километров и «Гонка героев. Дети». Юные герои гонок с препятствиями, как и взрослые, преодолевали водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, траншеи с грязью. Разве что конструкция заданий для детей все-таки проще, короче и ниже. Они бежали дистанцию в 2 километра и меньше.
Так в Башкортостане определили чемпионов страны по гонкам с препятствиями на 5 километров. Всего за 4 месяца на трассе в парке «Патриот» свои силы проверили около 7 тысяч человек. А летний сезон «Гонок героев» в этом году объявляется закрытым.