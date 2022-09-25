В Башкирии прошел чемпионат России по гонкам с препятствиями

С годами становлюсь мудрее, а не моложе. И хочется поставить точку для себя, что и в лыжах получилось, и здесь чего-то достиг.

Никита Крюков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, участник чемпионата России по гонкам с препятствиями