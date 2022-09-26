В Башкирии в ДТП погибли два водителя, пешеход и пассажир

За последние сутки в Башкирии зафиксировали 15 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 4 человека. Ещё 15 получили различные травмы.

Так, в Ишимбае около трёх часов дня на улице Бурводстрой столкнулись «Рено Сандеро» и «Шевроле Авео». В аварии погиб 46-летний водитель первого авто. Помощь врачей потребовалась 40-летнему водителю и двум пассажирам 61 и 13 лет второй машины.

В Альшеевском районе на 51 км автодороги Стерлитамак-Раевский 53-летний мужчина на «Ладе Приора» вылетел в кювет и врезался в бетонный блок. Погиб сам водитель и его 53-летняя пассажирка.