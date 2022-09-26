В Уфе определились победители фестиваля ГТО среди кадетских классов

В Уфе прошел фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди кадетских классов республики. 18 команд выявляли сильнейших. Участники соревновались в стрельбе из электронного оружия, в беге на 2000 метров, в прыжках в длину и других упражнениях.