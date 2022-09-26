В БГМУ прошла конференция в честь 90-летия кафедры анатомии человека

В этом году исполняется 90 лет кафедре анатомии человека. В связи с юбилейной датой в Башкирском государственном медицинском университете прошла научно-практическая конференция.

В торжественном открытии конференции приняли участие представители более 15 университетов из разных регионов России, также научные деятели из других стран.