В БГМУ прошла конференция в честь 90-летия кафедры анатомии человека

В этом году исполняется 90 лет кафедре анатомии человека. В связи с юбилейной датой в Башкирском государственном медицинском  университете прошла научно-практическая конференция.

В торжественном открытии конференции приняли участие представители  более 15 университетов из разных регионов России, также научные деятели из других стран.

Конференция также была посвящена  80-летнему  юбилею Заслуженного  работника высшей школы России, профессору Василе Вагаповой. Она 57 лет отработала в этой области.  Научная деятельность Васили Шарифьяновны посвящена изучению морфологии суставов. Ею разработана концепция транс-синовиального обмена в них, предложен новый способ пластики капсул суставов. Она автор свыше 250 научных трудов и пяти изобретений.

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