В БГМУ прошла конференция в честь 90-летия кафедры анатомии человека

В этом году исполняется 90 лет кафедре анатомии человека. В связи с юбилейной датой в Башкирском государственном медицинском университете прошла научно-практическая конференция.
В торжественном открытии конференции приняли участие представители более 15 университетов из разных регионов России, также научные деятели из других стран.
Конференция также была посвящена 80-летнему юбилею Заслуженного работника высшей школы России, профессору Василе Вагаповой. Она 57 лет отработала в этой области. Научная деятельность Васили Шарифьяновны посвящена изучению морфологии суставов. Ею разработана концепция транс-синовиального обмена в них, предложен новый способ пластики капсул суставов. Она автор свыше 250 научных трудов и пяти изобретений.