В Ижевске произошла стрельба в школе

Сегодня, 26 сентября, в Ижевске в школе №88 произошла стрельба. Издание «Известия» сообщают первую информацию о произошедшем.
В учебное учреждение зашёл мужчина в чёрной одежде, который выстрелил в охранника, а потом начал стрелять по учащимся. Школьникам удалось закрыться по кабинетам. У одного из пострадавших имеется колото-резанное ранение.
По предварительной информации, пострадали 20 человек, а шестеро погибли. Мужчина закрылся в кабинете – принимаются меры к задержанию подозреваемого. По некоторой информации, он мог свести счёты с жизнью.