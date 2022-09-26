В Ижевске произошла стрельба в школе

Сегодня, 26 сентября, в Ижевске в школе №88 произошла стрельба. Издание «Известия» сообщают первую информацию о произошедшем.

В учебное учреждение зашёл мужчина в чёрной одежде, который выстрелил в охранника, а потом начал стрелять по учащимся. Школьникам удалось закрыться по кабинетам. У одного из пострадавших имеется колото-резанное ранение.